ЦБ РФ лишил лицензии тольяттинский Банк развития технологий и сбережений

Как отмечает регулятор, основным видом деятельности банка являлось кредитование компаний, занимающихся финансированием строительных проектов.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у тольяттинского Банка развития технологий и сбережений АО "РТС-банк". Проведённая регулятором оценка выявила значительное снижение размера капитала банка (около 40%. — Прим. ред.). Отзыв лицензии стал мерой по предупреждению банкротства организации.

— Основным видом деятельности являлось кредитование компаний с целью финансирования ряда строительных проектов. Возникшие трудности в реализации указанных проектов привели к формированию на балансе кредитной организации значительного объёма проблемных активов: более 60% кредитного портфеля сформировано проблемной и безнадёжной ссудной задолженностью, — сообщили в ЦБ РФ.

Кроме того, по данным регулятора, руководство банка проводило непрозрачные операции в целях сокрытия реального финансового положения. Более того, прослеживались признаки того, что руководство выводило ликвидные активы, что наносило ущерб интересам кредиторов и вкладчиков, подчеркнули в ЦБ. Информация об этом будет направлена Банком России в правоохранительные органы.

Отметим, Банк развития технологий и сбережений АО "РТС-банк" является участником системы страхования вкладов.