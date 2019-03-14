В РАН назвали стоимость российско-американской миссии на Венеру

По словам российских учёных, изучение этой планеты предполагает отправку спутника, спускаемой платформы, зондов и аналога беспилотного аппарата.

Один миллиард долларов — примерная стоимость совместной научной миссии России и США на Венеру. Такую сумму на встрече с журналистами в Вашингтоне назвал президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. По его словам, подготовка к проекту продолжается уже несколько лет. В частности, идёт научное и эскизное проектирование совместной миссии.

Сергеев уточнил, что в планах российских и американских учёных отправить ко второй планете Солнечной системы спутник, спускаемую платформу, зонды и аналог беспилотного аппарата, который должен будет летать в плотных слоях атмосферы Венеры. Ориентировочные сроки отправки миссии — 2030 год.

Как подчеркнул президент РАН, Венера является не только второй планетой по расположению от Солнца, но и второй по значимости для России и США для изучения. На первом месте — Марс.

— Мы обсуждали их сегодня с американскими коллегами, которые тоже очень довольны этими результатами, — сообщил Сергеев по итогам визита учёных РАН в NASA.

По предварительным планам учёных двух стран, Россия будет заниматься вопросами доставки научных аппаратов к Венере. Кроме того, спускаемая платформа, которая сможет находиться на поверхности планеты около 10–12 часов, будет российского производства.

А вот создание спутника и беспилотного летательного аппарата, который сможет находиться в экстремальных условиях атмосферы Венеры, возьмут на себя США. Однако до сих пор неизвестно, как будет выглядеть подобный БПЛА.