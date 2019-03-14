Неожиданный лидер. Кинолог назвал самую кусачую породу собак

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Неожиданный лидер. Кинолог назвал самую кусачую породу собак

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Фото: © Pixabay

Первое место рейтинга заняла... такса! Причём эти пёсики возглавляют топ на протяжении последних 15 лет.

Самой кусачей породой собак, по статистике, оказалась такса. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал глава Национальной российской кинологической ассоциации Электрон Дементьев.

Могут быть опасны и диванно-комнатные собаки. Если мы возьмём многолетнюю статистику Санкт-Петербурга, то такса, маленькая собака, стоит на первом месте по числу покусов как людей, так и животных, — отметил Дементьев.

При этом такса остаётся "лидером" списка уже на протяжении 15–17 лет. По мнению кинолога, для решения проблемы необходимо создать обязательные школы для собак и их хозяев — по примеру автошкол.

Также он предложил разработать ряд законодательных инициатив, которые бы указывали, кто имеет право разводить собак, о школах дрессировки, о питомниках и организациях, которые их готовят.

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