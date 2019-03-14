Неожиданный лидер. Кинолог назвал самую кусачую породу собак

Первое место рейтинга заняла... такса! Причём эти пёсики возглавляют топ на протяжении последних 15 лет.

Самой кусачей породой собак, по статистике, оказалась такса. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал глава Национальной российской кинологической ассоциации Электрон Дементьев.

— Могут быть опасны и диванно-комнатные собаки. Если мы возьмём многолетнюю статистику Санкт-Петербурга, то такса, маленькая собака, стоит на первом месте по числу покусов как людей, так и животных, — отметил Дементьев.

При этом такса остаётся "лидером" списка уже на протяжении 15–17 лет. По мнению кинолога, для решения проблемы необходимо создать обязательные школы для собак и их хозяев — по примеру автошкол.

Также он предложил разработать ряд законодательных инициатив, которые бы указывали, кто имеет право разводить собак, о школах дрессировки, о питомниках и организациях, которые их готовят.