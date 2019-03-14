"Жёсткий отбор". Кириенко пожелал удачи финалистам конкурса "Лидеры России"

В Сочи проходит церемония открытия финала конкурса управленцев "Лидеры России". С приветственным словом выступил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, который пожелал участникам удачи.

— Самое главное, что вы совершили важную победу, победу над своими страхами, неуверенностью и ленью. Особенно поблагодарю тех, кто не прошёл в финал в прошлом году, но не сдался, — отметил Кириенко.

Он добавил, что сейчас наступает самый ответственный этап конкурса: финалистов ждёт жёсткий отбор и оценка. В связи с этим представитель Кремля желает финалистам удачи.