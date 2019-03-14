"Жёсткий отбор". Кириенко пожелал удачи финалистам конкурса "Лидеры России"

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"Жёсткий отбор". Кириенко пожелал удачи финалистам конкурса "Лидеры России"

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Сергей Кириенко. Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

В Сочи проходит церемония открытия финала конкурса управленцев "Лидеры России". С приветственным словом выступил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, который пожелал участникам удачи.

Самое главное, что вы совершили важную победу, победу над своими страхами, неуверенностью и ленью. Особенно поблагодарю тех, кто не прошёл в финал в прошлом году, но не сдался, — отметил Кириенко.

Он добавил, что сейчас наступает самый ответственный этап конкурса: финалистов ждёт жёсткий отбор и оценка. В связи с этим представитель Кремля желает финалистам удачи.

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