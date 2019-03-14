Бизнесмен, случайно застреливший знакомого во время охоты, отделался штрафом

При вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства, такие как оказание первой помощи и возмещение ущерба семье погибшего.

Суд в Тюменской области оштрафовал бизнесмена, который во время охоты в сентябре прошлого года случайно застрелил знакомого. Об этом РИА "Новости" рассказали в Казанском районном суде региона.

Отмечается, что адвокат осуждённого уже подал апелляционную жалобу. Причиной трагедии стало нарушение подсудимым правил техники безопасности. Дело в том, что во время выстрела он не видел и не знал место остановки снаряда, а также не убедился в том, что на пути снаряда нет людей.

При этом при вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства, такие как оказание первой помощи и возмещение ущерба семье погибшего.

Напомним, инцидент произошёл вблизи деревни Новопокровка Казанского района Тюменской области в конце сентября прошлого года.