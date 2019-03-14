"Мы вернулись". Instagram восстановил работу после масштабного сбоя

Популярная соцсеть Instagram возобновила свою работу после сбоя, зафиксированного вечером 13 марта. Об этом сообщает официальный твиттер сервиса.

При этом в районе полуночи по московскому времени представители соцсети отмечали, что делают всё возможное для возобновления работы сервиса.

Напомним, вечером 13 марта был зафиксирован сбой в работе Facebook и Instagram. Больше всего жаловались пользователи из США, стран Южной Америки и Европы, а также Филиппин.