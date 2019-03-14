"Мы вернулись". Instagram восстановил работу после масштабного сбоя

Популярная соцсеть Instagram возобновила свою работу после сбоя, зафиксированного вечером 13 марта. Об этом сообщает официальный твиттер сервиса.
Anddddd... we're back. pic.twitter.com/5E8UdlcsPJ— Instagram (@instagram) 14 марта 2019 г.
При этом в районе полуночи по московскому времени представители соцсети отмечали, что делают всё возможное для возобновления работы сервиса.
Напомним, вечером 13 марта был зафиксирован сбой в работе Facebook и Instagram. Больше всего жаловались пользователи из США, стран Южной Америки и Европы, а также Филиппин.
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