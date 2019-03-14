"Мы вернулись". Instagram восстановил работу после масштабного сбоя

Читайте также

"Мы вернулись". Instagram восстановил работу после масштабного сбоя

30

Популярная соцсеть Instagram возобновила свою работу после сбоя, зафиксированного вечером 13 марта. Об этом сообщает официальный твиттер сервиса.

При этом в районе полуночи по московскому времени представители соцсети отмечали, что делают всё возможное для возобновления работы сервиса.

Напомним, вечером 13 марта был зафиксирован сбой в работе Facebook и Instagram. Больше всего жаловались пользователи из США, стран Южной Америки и Европы, а также Филиппин.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×