Путин поздравил арфистку Эмилию Москвитину с 80-летием

Читайте также

Путин поздравил арфистку Эмилию Москвитину с 80-летием

2

Владимир Путин. Фото: © Kremlin.ru

Глава государства отметил неустанную заботу артистки о воспитании молодых талантливых исполнителей.

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку РФ, арфистку Эмилию Москвитину. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Примите поздравления по случаю юбилейного Дня рождения. Вас по праву считают ярким, творческим, увлечённым человеком, выдающейся представительницей национальной школы игры на арфе, — подчеркнул Путин.

Глава государства также отметил многогранную просветительскую деятельность народной артистки и её заботу о воспитании молодых талантливых исполнителей.

<p>Фото: © Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского</p>

Путин пожелал Москвитиной доброго здоровья, вдохновения и реализации всех планов.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×