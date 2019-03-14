Путин поздравил арфистку Эмилию Москвитину с 80-летием

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку РФ, арфистку Эмилию Москвитину. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
— Примите поздравления по случаю юбилейного Дня рождения. Вас по праву считают ярким, творческим, увлечённым человеком, выдающейся представительницей национальной школы игры на арфе, — подчеркнул Путин.
Глава государства также отметил многогранную просветительскую деятельность народной артистки и её заботу о воспитании молодых талантливых исполнителей.
Путин пожелал Москвитиной доброго здоровья, вдохновения и реализации всех планов.
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