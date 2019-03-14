Вооружённый пневматикой мужчина напал на врачей скорой в Москве

Вооружённый пневматическим пистолетом мужчина напал на врачей скорой помощи. Инцидент произошёл на востоке Москвы на улице Дмитриевского.

— Между медиками и 43-летним мужчиной возник конфликт, в ходе которого он стал угрожать пневматическим пистолетом, — сообщили ТАСС в пресс-службе главка столичной полиции.

По предварительным данным, причиной конфликта стал вопрос госпитализации. Мужчина требовал, чтобы его доставили в больницу, при этом врачи отмечали, что им сначала нужно его осмотреть. По некоторой информации, москвич был пьян.