Снова попал впросак. Избирательница отказалась целоваться с Порошенко на митинге

Президент Украины сделал вид, что ничего не произошло, и направился дальше, выкрикивая: "Спасибо!"

Избирательница отказалась целовать Порошенко на митинге



Действующий украинский лидер Петр Порошенко на встрече с избирателями во время поездки в Черниговскую область попытался поцеловать одну из пришедших женщин, но она проигнорировала президента. pic.twitter.com/cFiunmmKtH — Василиса (@Vasilisa_Larina) 14 марта 2019 г.

Украинский лидер Пётр Порошенко в очередной раз попал в неловкую ситуацию. На этот раз она произошла во время предвыборной встречи с избирателями в Черниговской области. Соответствующее видео появилось в "Твиттере".

На кадрах видно, что президент Украины приветствует публику рукопожатиями и объятиями. В какой-то момент Порошенко решил поцеловать одну из стоящих рядом женщин, но та не была готова к такому повороту событий и отстранилась от украинского лидера.

Порошенко же направился дальше, выкрикивая: "Спасибо!"

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. За пост главы государства будут бороться 39 кандидатов.