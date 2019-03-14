СКР возбудил дело в отношении главы Института нацпамяти Украины за нацизм

Владимира Вятровича обвиняют в реабилитации гитлеровских сторонников и отрицании итогов Международного военного трибунала в Нюрнберге.

Российские следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, главу Института нацпамяти Украины хотят привлечь к ответственности по факту реабилитации нацизма.

— По имеющимся данным, Вятрович с конца 2014 года и по настоящее время систематически отрицает факты, установленные приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге в отношении военных преступников. В том числе им оспаривается принадлежность украинских националистов времён Великой Отечественной войны к войскам СС и их участие в военных преступлениях против мирного населения, — сообщила Светлана Петренко.

Как уточнили в СКР, Вятрович под видом изучения истории Украины пересматривает итоги Великой Отечественной войны и факты, установленные Нюрнбергским трибуналом, а также проводит мероприятия по увековечиванию памяти украинских националистов, воевавших на стороне Третьего рейха в составе войск СС.

При этом подчёркивается, что возглавляемый Вятровичем институт является центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику Украины в сфере восстановления и сохранения национальной памяти украинского народа.

Светлана Петренко заметила, что странно видеть подобные действия со стороны представителей народа, чьи предки погибали от рук фашистов и, в частности, войск СС, что было установлено и доказано в ходе Международного военного трибунала по окончании Великой Отечественной войны.

— Отрицание установленных приговором в Нюрнберге фактов и, как следствие, итогов Второй мировой войны, а также героизация нацистских преступников не могут остаться без должного внимания. Лица, совершающие подобные преступления, должны понести законное наказание, — подытожила Светлана Петренко.

Как сообщал Лайф, ранее глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович неоднократно отмечался скандальными заявлениями. В частности, в одном из последних он просил официальные власти своей страны признать "оккупацией" то время, когда Украина входила в состав СССР.