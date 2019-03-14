Мать брошенного в Лосином Острове малыша: Я 5 часов искала сына с оперативниками

Сегодня судом рассматривалась апелляция женщины на меру пресечения, однако та была отклонена.

Сегодня Мосгорсуд рассмотрел жалобу на арест матери ребёнка, который провёл ночь в Лосином Острове и, со слов очевидцев, вышел оттуда на трассу с пакетом на голове.

— Когда мне избиралась мера пресечения, я находилась в очень стрессовом состоянии, учитывая, что на тот момент я ничего не ела, не пила и не спала полтора суток. Всю ночь я бегала с оперативниками, пять часов бегала, я искала своего ребёнка. Поэтому адекватно оценивать своё физическое состояние было невозможно, учитывая, что давление со стороны следователей действительно есть, — заявила на суде мама мальчика Надежда Куликова.

Женщина заявила, что не собирается скрываться от следователей, готова давать все показания и всячески содействовать следствию, и попросила изменить её меру пресечения на не связанную с изоляцией от общества.

Однако апелляция была отклонена.

Напомним, утром 18 февраля 33-летняя женщина заявила в полицию об исчезновении шестилетнего сына. Позже мальчика нашли автомобилисты на МКАД неподалёку от Лосиного Острова. Мать ребёнка была арестована, ей инкриминируют покушение на убийство малолетнего с особой жестокостью.

Опекуном мальчика была назначена бабушка, но вскоре это решение было отменено. Ребёнок остаётся в больнице.