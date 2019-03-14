СМИ: В больнице Благовещенска более 100 онкобольных детей заразились гепатитом C

По мнению родителей больных детей, источником заражения были плохо обработанные инструменты.

Более 100 детей заразились гепатитом С в онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске, а не 26, как ранее сообщали местные власти. Об этом пишет "Коммерсант".

— Когда дело получило огласку в СМИ, стали объявляться ещё и другие родители детей с гепатитом С, которые лежали в этом отделении, — рассказывает одна из матерей. — Мы закончили составлять списки примерно на 100 случаях, диагноз им был поставлен с 2013-го по декабрь 2018-го. Если брать три последних года, то это около 60 человек.

По её словам, сообщений о подобных случаях было больше. Женщина утверждает, что в список не вошли случаи, которые произошли 10 лет назад.

Родители больных детей считают, что источником заражения были плохо обработанные инструменты.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в больнице Благовещенска Амурской области 26 детей заразились гепатитом С. Самому младшему из малышей всего полгода, из-за вируса ему не могут пересадить костный мозг, без которого он не выживет.

По факту заведено уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на один год.