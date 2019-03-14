"Лечу на фронт". Порошенко объявил, что приедет в Донбасс

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что сегодня, 14 марта, отправляется на линию разграничения в Донбассе.

— Сегодня... я лечу на фронт, чтобы посетить наших добровольцев, — пояснил украинский лидер.

Власти Незалежной весной 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после государственного переворота на Украине в феврале того же года. По последней информации ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске, которая с осени 2014 года приняла уже три документа по деэскалации конфликта. Но и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.