Волгоградский депутат досрочно сложил свои полномочия после слов о тунеядцах

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Волгоградский депутат досрочно сложил свои полномочия после слов о тунеядцах

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Депутат из Волгограда, который назвал пенсионеров с восьмитысячными пенсиями алкашами и тунеядцами, сегодня сложил свои полномочия. Об этом сообщает Волгоградская областная дума.

Считать досрочно прекращёнными полномочия депутата Волгоградской областной думы Набиева Гасана Гилал оглы с 14 марта 2019 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации региона.

Накануне фракция "Единая Россия" единогласно решила исключить Набиева из партии после его скандального заявления о том, что маленькие пенсии получают тунеядцы.

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