Волгоградский депутат досрочно сложил свои полномочия после слов о тунеядцах

Депутат из Волгограда, который назвал пенсионеров с восьмитысячными пенсиями алкашами и тунеядцами, сегодня сложил свои полномочия. Об этом сообщает Волгоградская областная дума.

— Считать досрочно прекращёнными полномочия депутата Волгоградской областной думы Набиева Гасана Гилал оглы с 14 марта 2019 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации региона.

Накануне фракция "Единая Россия" единогласно решила исключить Набиева из партии после его скандального заявления о том, что маленькие пенсии получают тунеядцы.