Финалисты конкурса "Лидеры России" стали участниками мастер-класса от Кириенко

Первый заместитель руководителя администрации президента уверен, что предметом производства управленца является решение.

В Сочи проходит второй день финального этапа конкурса "Лидеры России". Но финалистов сегодня ожидали не только испытания, но и мастер-класс от первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ. Сергей Кириенко рассказал участникам конкурса, какие качества считает наиболее важными для эффективного руководителя.

— Предметом производства управленца является решение. Это, на мой взгляд, важная характеристика управленца... На мой взгляд, это как есть станочник, который свой токарный станок замечательно знает, но ни одной детали он за смену не производит. Если станочник не производит детали, он не нужен. Если управленец не принимает решения, он не нужен, — отметил Сергей Кириенко.

Как добавил первый замруководителя Администрации Президента России, даже очень квалифицированные руководители имеют лишь одну проблему, связанную с принятием решений, — они не любят этого делать. А зачастую решения и вовсе необходимо принимать в условиях дефицита времени, а также когда нет гарантий в правильности этих решений.

Отметим, второй конкурс управленцев "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года и впервые обрёл статус международного. В нём приняло участие более 227 тысяч человек из 68 стран. В финальную часть конкурса вышли 300 участников. Одним из первых испытаний для финалистов стал Социальный день.