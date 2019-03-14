Назвала "матиз" ведром. В Екатеринбурге автоледи избила молодую мать с коляской

В результате происшествия молодая мама получила сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

В Екатеринбурге автомобилистка избила молодую мать, которая гуляла с детской площадкой, сообщает информационный портал E1.

Инцидент произошёл в одном из дворов спального района. Дарья Егорова возвращалась после прогулки домой с маленьким ребёнком. По словам женщины, все близлежащие пешеходные тротуары были завалены снегом, что очень затрудняло передвижение с коляской. Поэтому Дарья решила пройти к дому через проезд, куда в этот же момент на большой скорости завернул красный Daewoo Matiz. Автомобилистка Елена Шулятикова, проезжая мимо, зацепила кузовом молодую маму с ребёнком. Между женщинами завязалась словесная перепалка, в ходе которой автоледи выскочила из машины и накинулась на пешехода с кулаками.

В результате драки молодая женщина получила многочисленные ушибы и кровоподтёки на лице и теле, а также сотрясение головного мозга.

— Она метила мне в голову, по ногам. Всё, что мне оставалось, — это закрываться. У меня сложилось впечатление, что так бьют боксёры. Например, одним из ударов Шулятикова поставила мне большой синяк под глазом. И всё это сопровождалось бранью, — рассказала Дарья Егорова.

После драки молодая мама решила сфотографировать обидчицу за рулём машины, для чего встала перед автомобилем. Однако она не ожидала, что автомобилистка нажмёт педаль газа. По словам очевидцев, автоледи сбила женщину с ног и провезла её на капоте своего Daewoo Matiz несколько метров. Тем временем коляска с ребёнком так и осталась стоять на обочине дороги.

Сообщается, что молодая женщина написала заявление в участковый пункт полиции. Кроме того, она решила добиться судебного разбирательства. Автоледи выдвинула встречное обвинение в порче имущества: после происшествия на автомобиле остались царапины, вмятины, кое-где облупилась краска.

Это не первый случай ДТП с участием молодой мамы в Екатеринбурге. Ранее Лайф писал о том, что внедорожник сбил на тротуаре трёх пешеходов, среди которых был двухлетний ребёнок в коляске и его мать.