В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадало 10 человек

Сегодня утром, 14 марта, на 168-м километре трассы А-107 неподалёку от посёлка Лоза столкнулись легковушка и автобус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональные экстренные службы.
В результате аварии травмы получили десять человек, они доставлены в больницу. Сейчас на месте ДТП работают правоохранители. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Движение транспорта на месте аварии затруднено. Разлива топлива не было.
По данным местных пабликов в социальных сетях, ДТП могло произойти из-за того, что на перекрёстке с вечера не работал светофор.
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