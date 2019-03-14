В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадало 10 человек

На месте аварии работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Сегодня утром, 14 марта, на 168-м километре трассы А-107 неподалёку от посёлка Лоза столкнулись легковушка и автобус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональные экстренные службы.

В результате аварии травмы получили десять человек, они доставлены в больницу. Сейчас на месте ДТП работают правоохранители. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Движение транспорта на месте аварии затруднено. Разлива топлива не было.

По данным местных пабликов в социальных сетях, ДТП могло произойти из-за того, что на перекрёстке с вечера не работал светофор.