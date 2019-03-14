Песков прокомментировал испытание США запрещённых ДРСМД ракет

Представитель Кремля напомнил, что именно Америка стала источником слома договора, фактически пойдя на нарушение.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о появившейся в СМИ информации, что Пентагон планирует провести испытание ракет, запрещённых ДРСМД.

— Вы хорошо знаете нашу аргументацию, аргументацию президента, когда принималось соответствующее решение и когда мы вступили в стадию жёстких разногласий по ДРСМД с американцами. Дело в том, что мы категорически не согласны с какими-либо упрёками в наш адрес, что мы якобы не хранили верность этому документу, — напомнил Песков.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что российская сторона весьма аргументированно, с доказательствами демонстрировала всему мировому сообществу, что именно США стали источником слома этого документа, фактически пойдя на нарушение.

— Де-факто применение систем ... собственно, и привело к этому. Именно США нарушали, а не Россия, нарушали положения Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Именно США заранее включили в проект бюджета пункт об этих ракетах, — добавил Песков.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Пентагон планирует провести испытания ракет, запрещённых Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.