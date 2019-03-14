Онколог назвал возраст, в котором россияне чаще всего болеют раком

По данным статистики, наиболее распространённым видом онкологии у мужчин является рак лёгких, у женщин – рак молочной железы.

Больше всего россияне подвержены онкологии в возрасте от 70 до 79 лет. Такие данные привёл главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН Андрей Каприн.

— Рак — это болезнь пожилых, поэтому наибольший показатель заболеваемости и у мужчин, и у женщин отмечается в 70–79 лет, — сообщил Каприн в интервью РИА "Новости".

По данным онколога, примерно у 17% заболевших раком мужчин были поражены лёгкие. В то же время врач отмечает, что количество заболевших данным типом рака снизилось после активной реализации антитабачной кампании в России.

Среди женщин, страдающих от онкологических заболеваний, чаще встречается рак молочной железы — чуть больше 20%.