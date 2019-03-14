Песков рассказал, о чём Путин говорил с главой МИД Австрии

Представитель Кремля отметил, что отношения России и Австрии развиваются весьма динамично.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин провёл встречу с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. По словам представителя Кремля, глава государства и руководитель австрийского МИД обменялись темами по двусторонним отношениям стран.

Провели краткий экскурс по всему набору нынешней международной повестки дня. Это и региональные конфликты, и общая ситуация в мире, Россия и Европа и так далее. Дмитрий Песков

Песков добавил, что отношения России и Австрии развиваются весьма динамично.

— Мы дорожим этими отношениями, и поэтому на различных уровнях они будут продолжаться. Наверняка на высоком и на высшем. Пока точных наметок нет, но в целом динамика развития весьма позитивна, — резюмировал он.

Ранее министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль призналась, что в ходе визита в Москву она провела встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Глава австрийского ведомства находилась в российской столице с официальным визитом 11–12 марта.