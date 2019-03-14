"Пляски на костях". Шутка ведущего о крушении Boeing возмутила зрителей

Пользователи соцсетей посчитали жест Данна Мванги насмешкой над трагедией, где погибло 157 человек.

Кенийский телеведущий Данн Мванги в эфире сделал неуместный жест, рассказывая о катастрофе Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии, чем вызвал бурю гнева у пользователей в Сети.

На кадрах видно, как после реконструкции трагедии Мванги отмахивается от дыма, надвигающегося на него. Такая шутка не обошла стороной разгневанных пользователей.

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Многие также пристыдили ведущего и отметили, что он "плохой репортёр". Также пользователи расценили данный жест как насмешку над трагедией. В итоге сам Мвинга в своём "твиттере" принёс извинения на следующий день после инцидента.

Однако, в комментариях под постом далеко не многие пользователи простили "героя истории".

Достаточно честный Мванги. Извинения приняты. Никто из нас не святой. Kiprono Abraham Arap Kogo

Напомним, 10 марта самолёт Ethiopian Airlines потерпел крушение вскоре после вылета из Аддис-Абебы в Найроби. В результате авиакатастрофы погибло 157 человек. Осенью прошлого года произошла похожая катастрофа. Лайф ранее разбирался, в чём могла быть их причина.