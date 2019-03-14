Opel возвращается в Россию. Продажи авто возобновят к концу 2019 года

Изначально автомобили этого бренда будут продавать 15–20 дилеров, но после их число вырастет в два раза.

Продажи автомобилей Opel в крупных городах России возобновятся в четвёртом квартале этого года. Об этом сообщает "Прайм", ссылаясь на автомобильный концерн Peugeot-Citroen (ему принадлежит Opel).

В России будут продавать кроссовер Grandland X (его будут импортировать из Германии). Также в продажу поступят пассажирский автобус Zafira Life и коммерческий фургон Vivaro Transporter (их будут собирать на заводе в Калуге).

Изначально авто Opel будут продавать 15–20 дилеров. После их число вырастет в два раза. Ранее представители PSA Group говорили о том, что продажи Opel начнутся к 2021 году.