Сибирских шаманов оштрафовали за ритуальное сожжение верблюдов

Примечательно, что организацию наказали не за сам факт убийства животных, а за нарушение ветеринарных норм.

Россельхознадзор оштрафовал шаманскую организацию "Вечно синее небо" за проведение религиозного ритуала, в ходе которого были убиты и сожжены пять верблюдов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя верховного шамана России Артура Цыбикова. По его словам, с организации взыскали три тысячи рублей.

— Мы без согласования с ветслужбой перевезли верблюдов и выплатили за это штраф Россельхознадзору — три тысячи рублей, — проинформировал Цыбиков.

Таким образом, по словам представителя верховного шамана, организацию наказали не за сам факт убийства животных, а за нарушение ветеринарных норм. При этом Цыбиков подчеркнул, что каких-либо претензий со стороны прокуратуры и МВД по поводу проведённого обряда они не получали.

О самом происшествии стало известно 1 февраля в соцсетях. Сообщалось, что шаманы из организации "Вечно синее небо" провели шокирующий обряд в целях "укрепления народов России". Видео ритуала вызвало громкий общественный резонанс. Кроме того, им заинтересовалась прокуратура. Однако дело возбуждать не стали: состава преступления в действиях шаманов найдено не было, так как перед обрядом животных умертвили.