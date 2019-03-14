После избиения школьника педагога и директора отстранили от работы в Дагестане

Отстранённый за рукоприкладство педагог приходится директору местной школы сыном.

Преподаватель и директор сельской школы в Кванаде временно отстранены от должностных обязанностей после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором учитель избивает школьника линейкой. Об этом сообщило Министерство образования и науки Дагестана.

Такие меры Минобрнауки предприняло лишь на время служебного расследования. Пресс-служба ведомства сообщила о ходе проверки: уже установлено, что данное видео, распространённое в Интернете, снято в октябре прошлого года, а педагог приходится сыном директору Кванадинской средней школы.

Напомним, инцидент произошёл в селе Кванада Республики Дагестан. Учитель на уроке избил школьника линейкой. При этом преподаватель кричал на ребёнка и бранился, используя нецензурные выражения.