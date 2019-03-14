Минтранс рассказал, что могло стать причиной крушения двух Boeing 737 MAX

В ведомстве указали, что для российской авиации это должно стать сигналом к выстраиванию качественной системы сертификации техники.

Замглавы Министерства транспорта России Александр Юрчик выразил мнение, что к двум катастрофам с самолётами Boeing 737 MAX могли привести недостатки разработки и сертификации. Об этом он заявил в ходе коллегии Росавиации.

— Обращаю ваше внимание, что этот элемент повышения безопасности полётов ярко продемонстрирован в той ситуации, сложившейся сейчас в мире с Boeing. Намечается такая ярко видимая ситуация, что именно недостатки разработки и сертификации воздушного судна привели к тем двум катастрофам, произошедшим с новейшей моделью Boeing, — пояснил Юрчик.

Он отметил, что для российской авиации это должно послужить сигналом к выстраиванию "очень качественной системы сертификации авиационной техники".

Напомним, 10 марта самолёт "Эфиопских авиалиний" потерпел крушение вскоре после вылета из Аддис-Абебы в Найроби. В результате погибло 157 человек. Осенью 2018 года произошла похожая катастрофа.

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