Помогала молодая жена. Борис Грачевский победил рак

Именно супруга настаивала на лечении, следила за приёмом лекарств и поддерживала мужа.

Художественный руководитель "Ералаша" Борис Грачевский прошёл курс химиотерапии, чтобы победить ранее диагностированный у него рак кожи. Как сообщает портал "Стархит", бороться с недугом ему помогала молодая жена.

Чтобы окончательно побороть онкологию, режиссёру пришлось перенести две операции и пройти курс химиотерапии. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

— Я на строгой диете, и она (жена) ухитряется в её рамках готовить мне вкусности, например малокалорийные голубцы, тортики. Мама Кати была поражена, узнав, что дочь умеет готовить, — сказал он.

Как выяснилось, Екатерина научилась готовить из-за большой любви к Грачевскому. Она же и настаивала на лечении, следила за приёмом лекарств и поддерживала мужа.

— Она повторяла: "Даже не думай умирать, живи". А я всё делаю, как она скажет, — сказал худрук.