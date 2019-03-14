Уснувшая за рулём студентка протаранила остановку в Волгограде

В Волгограде автомобиль Kia Rio на полном ходу врезался в остановку. Об этом сообщает Life Shot.
На кадрах видно, как автомобиль на полной скорости вылетает из-за поворота и врезается в остановку, где стояла девушка. Пострадавшая госпитализирована с травмами головы.
По словам очевидцев, ДТП случилось из-за того, что 23-летняя студентка уснула за рулём. По результатам медосвидетельствования она была трезва. Выясняются причины происшествия.
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