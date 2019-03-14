Уснувшая за рулём студентка протаранила остановку в Волгограде

Читайте также

Уснувшая за рулём студентка протаранила остановку в Волгограде

221

Результаты медосвидетельствования показали, что 23-летняя местная жительница была трезва в момент ДТП.

В Волгограде автомобиль Kia Rio на полном ходу врезался в остановку. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

На кадрах видно, как автомобиль на полной скорости вылетает из-за поворота и врезается в остановку, где стояла девушка. Пострадавшая госпитализирована с травмами головы.

<p>Фото: © ГУ МВД по Волгоградской области</p>

По словам очевидцев, ДТП случилось из-за того, что 23-летняя студентка уснула за рулём. По результатам медосвидетельствования она была трезва. Выясняются причины происшествия.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×