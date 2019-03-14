Россия закрыла воздушное пространство для Boeing 737 MAX

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Россия закрыла воздушное пространство для Boeing 737 MAX

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Фото: © Flickr/Liam Allport

Уведомление о приостановке полётов до особого указания было разослано через средства авиасвязи.

Российская Федерация закрыла своё воздушное пространство для самолётов Boeing 737 MAX после трагедии, произошедшей в Эфиопии 10 марта. Об этом рассказали в Росавиации.

Росавиация через средства авиасвязи разослала уведомление NOTAM о том, что в воздушном пространстве РФ полёты самолётов этой модификации до особого указания запрещены

Глава Росавиации Александр Нерадько

Напомним, самолёт "Эфиопских авиалиний" потерпел крушение в воскресенье спустя некоторое время после вылета из Аддис-Абебы в Найроби. Погибло 157 человек. Осенью 2018 года произошла похожая катастрофа.

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