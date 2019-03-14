В Windows нашли серьёзную уязвимость. Она позволяет контролировать компьютеры

Речь идёт об уязвимости нулевого дня, благодаря которой можно получить полный контроль над компьютером.

Компания "Лаборатория Касперского" обнаружила неизвестную до этого уязвимость в графической подсистеме Windows. Благодаря этой уязвимости хакеры могли получать полный контроль над компьютером, который они атакуют. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Данная уязвимость позволяет злоумышленникам получить доступ к сети или устройству жертвы. Для её использования был написан эксплойт, нацеленный на 8-ю и 10-ю версии Windows Лаборатория Касперского

Отмечается, что речь идёт уже о четвёртой уязвимости нулевого дня, которую удалось найти "Лаборатории Касперского".

Компания передала все данные об уязвимости в Microsoft. Патч для исправления ошибки уже в работе.