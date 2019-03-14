Угрожал охраннику. На Урале папаша с пистолетом устроил разборки в детском саду

Накануне мужчины повздорили, и на следующий день разъярённый родитель появился на пороге уже с оружием.

Инцидент произошёл сегодня утром в одном из детских садов Челябинска. На пороге появился папа одного из воспитанников, держа в руках пистолет, передаёт URA.RU. Причиной вооружённого визита стало желание разобраться с охранником: ранее мужчины повздорили, и теперь родитель пришёл в детсад не за ребёнком, а чтобы пригрозить обидчику.

К счастью, конфликт удалось пресечь без единого выстрела. Охрана нажала на тревожную кнопку, и прибывшие на место сотрудники ЧОП успокоили дебошира.