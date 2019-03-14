МЭР не одобрило законопроект о хранении данных на отечественном оборудовании

Как пояснили в ведомстве, данное исполнение "пакета Яровой" может привести к росту издержек операторов, что в свою очередь отразится на конечном потребителе.

Минэкономразвития (МЭР) России отвергло законодательную инициативу Минкомсвязи РФ, предложившего обязать интернет-провайдеров использовать только отечественное оборудование для хранения данных, как к тому обязывает пакет антитеррористических законов, получивший название "пакет Яровой". Отрицательное заключение МЭР было опубликовано на официальном портале проектов правовых актов.

— Дополнительное ограничение для операторов связи в виде возможности использования оборудования только отечественных производителей сопряжено с риском монополизации рынка и, как следствие, монопольно высоким ценам на оборудование, — отметили в МЭР.

Как подытожили в ведомстве, итогом введения законопроекта Минкомсвязи РФ могло бы стать увеличение издержек операторов, что в конечном счёте отразилось бы на повышении трат конечных потребителей связи.

Также в МЭР подчеркнули, что введение поправок в закон ставит точку на процессе подготовки уже имеющегося оборудования операторов к исполнению "пакета Яровой", что может привести к срывам сроков реального исполнения закона.

Напомним, что "пакет Яровой" вступил в силу 1 июля 2018 года. Согласно документу, операторы обязаны до полугода хранить записи разговоров и переписку своих абонентов, а организаторы распространения информации (ОРИ) — хранить сообщения юзеров. При этом проблема, из-за которой операторы физически не могут исполнять этот закон, давно известна: операторы мобильной связи не могут начать хранить разговоры и переписку пользователей из-за отсутствия сертифицированного оборудования. В свою очередь, использование несертифицированной аппаратуры может повлечь за собой административную ответственность.