Google придумала, как помочь слабовидящим. Для этого понадобится приложение

Американская корпорация запустила Lookout. Это новое приложение для слабовидящих. С помощью искусственного интеллекта программа объяснит человеку, что происходит вокруг него.

Новое приложение работает с устройствами Pixel (их производством занимается Google). Сейчас приложение могут использовать только жители США, однако в компании заявили, что попытаются сделать всё возможное для того, чтобы оно было доступно в других странах. Об этом сообщает TC.

Программа работает по аналогии с Google Lens: телефон нужно навести на объект, после этого камера его зафиксирует и расскажет всё пользователю. В первую очередь приложение предназначено для работы в ситуациях, когда людям нужно просить помощь (для чтения текста, уборки, похода в магазин).

Напомним, в феврале Google уже выпускала похожие приложения — для слабослышащих и глухих. Например, приложение Sound Amplifier усиливает окружающие звуки, а приложение Live Transcribe в реальном времени записывает разговор и отображает его текстом на экране смартфона.