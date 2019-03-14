Пранкеры развели Гуайдо, предложив перевести деньги Мадуро в "Лексус Вованиаль"

Лидеру оппозиции Венесуэлы было предложено заблокировать средства Николаса Мадуро, которые лежат в швейцарском банке.

Российские пранкеры Вован и Лексус пообщались с лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо. Запись разговора опубликована в YouTube.

Отметим, что пранкеры беседовали с Гуайдо от имени президента Швейцарии Ули Маурера. Сам разговор состоялся ещё 20 февраля.

Вован и Лексус предложили Гуайдо заблокировать средства Николаса Мадуро, которые лежат в швейцарском банке, который называется "Лексус Вованиаль", после чего средства предлагалось перевести на счёт Гуайдо.

В ответ Гуайдо поблагодарил "Маурера" не только от своего имени, но и от имени всего народа Венесуэлы.

После "переговоров" Гуайдо поспешил заявить, что общался с президентом Швейцарии, однако в Берне опровергли данную информацию.

Напомним, в Венесуэле идёт противостояние легитимной власти в лице Николаса Мадуро и оппозиционного политика Хуана Гуайдо, который объявил себя "временным главой государства", которого поддержали США и ряд других стран.

Добавим, что Лексус и Вован уже не в первый раз общаются с политиками от имени Маурера. Ранее они разговаривали со спецпредставителем США по Венесуэле Эллиотом Абрамсом, от которого они получили список счетов для блокировки.