"Моя дочь потеряла мать!" Панин хочет лишить бывшую жену родительских прав

По словам скандально известного актёра, Юлия Юдинцева не дала разрешение на выезд дочери за границу.

Российский артист Алексей Панин сообщил на своей странице в "Инстаграме", что его 10-летняя дочка Анна приняла окончательное решение отказаться от общения с мамой Юлией Юдинцевой. Причиной тому стал отказ женщины в разрешении на выезд Анны за границу для прохождения профилактического лечения.

Она поставила на выезд письменный запрет. Врачи посоветовали нам посетить оздоровительный лагерь за рубежом, Аня ей позвонила, а мать даже не стала её слушать. Аня очень плакала Алексей Панин

Артист подчеркнул, что для этой поездки ему даже пришлось продать свой последний мотоцикл BMW. Теперь Панин собирается лишить женщину родительских прав.