Весне дорогу. В Москве за несколько часов потеплело на 12 градусов

Воздух в Москве прогрелся с –10,2 °С до +2 °С за период с 6:00 до 13:00. Об этом сообщают "Метеоновости".

— Этой ночью к центру России с запада приблизился антициклон. Облака поредели и приземный воздух стал интенсивно выхолаживаться. Минимальная температура на опорной метеостанции столицы отмечалась в 6:00 и составила –10,2 °С. Но с восходом солнца температура стала быстро повышаться, — поясняется в сообщении.

По информации синоптиков, температура сегодня продолжит повышаться, её максимальное значение может составить до +4 °С.