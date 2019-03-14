Посол РФ в Белоруссии считает, что Минск и Москва могут "обнулить" шаги НАТО

Дополнительные меры будут приняты странами в случае малейшего изменения баланса в мире.

Чрезвычайный посол России в Белоруссии Михаил Бабич сообщил, что Москва и Минск способны принять определённые меры, которые "обнулят" возможные решения НАТО. Бабич уточнил, что подобные действия также создадут дополнительные риски для стран, которые предоставили свои территории для установки баллистических ракет малой и средней дальности.

О вероятности принятия таких мер между Минском и Москвой много раз упоминал и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Подобные заявления он делал в связи с размещением постоянной американской военной базы "Форт Трамп" в Польше и установкой США ракетных комплексов средней и меньшей дальности в Европе, в частности на территории Украины.

— В случае малейшего изменения баланса, в том числе путём размещения РСМД в Европе, будут приняты адекватные решения, которые не только "обнулят" любые усилия НАТО на этом направлении, но и создадут дополнительные риски для тех государств, которые предоставят свою территорию для такого размещения, — заявил Михаил Бабич в интервью РИА "Новости".

Посол добавил, что на данный момент, исходя из баланса сил, у Москвы и Минска достаточно возможностей, чтобы обеспечить безопасность Союзному государству.

Ранее Лайф писал, что в результате переговоров между Путиным и Лукашенко не осталось "подвисших" вопросов. Переговоры президентов России и Белоруссии назвали тяжёлыми, но результативными.