Бабич заявил, что Москва не предлагала Белоруссии войти в состав России

Читайте также

Бабич заявил, что Москва не предлагала Белоруссии войти в состав России

445

Фото: © РИА Новости/Андрей Александров

По его словам, Москва, напротив, выступает за двустороннее сотрудничество между странами.

Посол РФ в Минске Михаил Бабич заявил в интервью РИА "Новости", что Москва не предлагала Белорусии войти в состав России.

По вопросу вступления Белоруссии в состав Российской Федерации — этого просто никто никому не предлагал, — подчеркнул Бабич.

Дипломат также сказал, что Москва выступает за двустороннее развитие Союзного государства. При этом, если Минск не устраивает подобный формат, возможно развитие любого другого похожего формата взаимоотношений.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×