В Совфеде рассказали, почему Швеция хочет выслать российского дипломата

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В Совфеде рассказали, почему Швеция хочет выслать российского дипломата

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Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

По словам сенатора Олега Морозова, это очередная недружественная акция со стороны зарубежных государств.

Любые высылки дипломатических представителей из стран имеют две причины: первая — реальные сведения в отношении конкретного лица, что занимается разведывательной деятельностью, вторая — банальная недружественная акция. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал член Совфеда РФ Олег Морозов, комментируя требование МИД Швеции, чтобы Посольство России покинул дипломат, связанный с мужчиной, ранее задержанным по подозрению в якобы шпионаже в пользу Москвы.

В первом случае, отмечает сенатор, приводятся очень весомые доказательства, которые трудно опровергнуть.

Либо, как чаще всего это бывает, это больше политическая недружественная акция, когда любого сотрудника дипломатического ведомства можно выдать за человека, который занимается якобы деятельностью, которая не совместима с его дипломатическим статусом, разведывательной деятельностью и тому подобное, — сказал собеседник редакции.

Морозов добавил, поскольку подобные случае в последнее время становятся довольно частыми и, как правило, немотивированными, то приходится предполагать именно то, что это недружественная акция.

Помните с душком такую историю в Австрии, которая забылась, — выяснилось, что она основывалась на недостоверных данных, полученных с третьей стороны, — напомнил член Совфеда.

По его словам, Россия уже имела дело с подобным сюжетом, когда "сначала делают, потом ищут оправдания, аргументацию, а всё это просто кладут в копилку общих таких недружественных взаимоотношений, недружественных акций в отношении России".

Напомним, Швеция ранее сообщила о задержании "завербованного Россией" агента. Позже в СМИ появилась информация о "втором задержанном шпионе". В начале марта первый подозреваемый был арестован.

В связи со скандалом МИД Швеции вызвал посла РФ Виктора Татаринцева. Дипведомство королевства потребовало, чтобы Посольство России покинул дипломат, связанный с мужчиной, ранее задержанным по подозрению в шпионаже в пользу Москвы.

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