"Кинотавр" проведёт в Москве социальный проект "Безграничные возможности"

В рамках 29-го кинофестиваля состоится бесплатный показ картин-лауреатов, адаптированных для людей с ограничениями зрения и слуха.

В Москве с 16 по 31 марта в Центре документального кино стартует показ кинокартин — лауреатов 29-го конкурса "Кинотавр". Особенность этих показов — они будут бесплатными и адаптированными для людей с проблемами зрения и слуха. Данный социальный проект, получивший название "Безграничные возможности", проходит в столице при поддержке Фонда президентских грантов уже во второй раз.

Как отмечают организаторы проекта, адаптация фильмов для зрителей будет осуществляться посредством современных технологий — тифлокомментирования (закадровое описание видеоряда. — Прим. ред.) и субтитрирования. Запланирован показ таких фильмов, как "История одного назначения" Авдотьи Смирновой, "Подбросы" Ивана И. Твердовского, "Глубокие реки" Владимира Битокова, "Русский бес" Григория Константинопольского, "Кислота" Александра Горчилина и "Сердце мира" Натальи Мещаниновой.

— На сегодняшний день у людей с ограниченными возможностями слуха и зрения практически отсутствует культура похода в кинотеатры, нет физической возможности увидеть фильмы, поэтому главная цель фестиваля "Безграничные возможности" — привлечь внимание к этой проблеме, интегрировать такую категорию людей в социокультурный контекст жизни города, чтобы они смогли почувствовать себя её полноценными участниками, — объяснили важность проекта организаторы фестиваля.

Отметим, впервые проект "Безграничные возможности" был проведён в Москве год назад. Зрители с проблемами слуха и зрения смогли не только ознакомиться с новинками кино, но и пообщаться с создателями фильмов. Это и заполненные залы кинотеатра убедили организаторов проекта сделать подобные показы регулярными.

— Кинематограф, как неотъемлемая часть культурной жизни, справедливо считается одним из самых доступных способов проведения досуга и также должен быть открыт максимально широкому спектру населения, — подытожили представители кинофестиваля.