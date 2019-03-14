Путин поручил ускорить работу по закону о поощрении и защите капиталовложения

Глава государства указал, что делать это нужно не в ущерб качеству документа и обязательно учитывать позицию бизнеса и деловых объединений.

Президент России Владимир Путин поручил ускорить работу по проекту закона о поощрении и защите капиталовложений. Об этом глава государства заявил, выступая на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), трансляцию вёл Лайф.

Глава государства отметил, что коллеги в правительстве пока не выработали согласованной позиции по законопроекту. По словам Путина, по ряду положений документ кардинально новый, сложный и требует тщательного анализа всех деталей.

— Тем не менее не в ущерб его качеству нужно ускорить работу, завершить её в максимально короткие сроки, обязательно учитывая позицию бизнеса и деловых объединений, — сказал российский лидер.