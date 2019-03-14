Продавала несуществующих собак. Россиянка сделала состояние, обманывая китайцев

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Продавала несуществующих собак. Россиянка сделала состояние, обманывая китайцев

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Фото: © Wikipedia

Женщине удалось выманить у иностранцев более 2,5 миллиона рублей за неких французских бульдогов.

Жительница Нижнего Новгорода украла более 2,5 миллиона рублей у граждан Китая, которым продавала несуществующих собак. Об этом сообщает прокуратура региона.

Преступница предлагала иностранцам "французских бульдогов", при этом сама она представлялась гражданкой другого государства и использовала телефонные номера, зарегистрированные на несуществующих лиц.

Кроме того, своим "клиентам" она обещала доставить животных до Хабаровска. В общей сложности ею было похищено более 2,5 млн рублей, которые она переводила на счета своих знакомых. Далее она отправляла деньги родственникам или же обналичивала их.

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