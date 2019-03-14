Эмили Ратаковски может оказаться бездомной из-за пьяного дебоша мужа

Актёр и по совместительству продюсер Себастьян Бир-Макклард оказался в неприятной ситуации.

Супруг популярной модели Эмили Ратаковски, 31-летний продюсер и актёр Себастьян Бир-Макклард, столкнулся с критикой со стороны соседей. Те обвиняют мужчину в пьяных дебошах и шумных вечеринках, в связи с чем Себастьяна могут выселить из его квартиры. Об этом сообщает Fox.

Выяснилось, что Себастьян начал беспокоить соседей после того, как заселился в апартаменты в Северном Голливуде (Калифорния). Это произошло ещё в 2015 году, до знакомства с моделью. Вечеринки проходили даже после замужества. Из-за этого звёздную пару хотят выселить из съёмного жилья, общая площадь которого превышает сто квадратных метров.

Ранее сообщалось, что Ратаковски и её муж-миллионер обманом не платят за аренду в Нью-Йорке. Для этого звёздная пара использует правовую лазейку, которая предназначена для защиты нуждающихся художников.