Путин назвал бизнес важнейшим участником реализации нацпроектов

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил о том, что бизнес должен принимать участие в выполнении нацпроектов.
По словам российского лидера, предприниматели являются "непосредственным и важнейшим участником" национальных проектов.
Рассчитываю здесь на наше самое тесное, результативное партнёрство
Владимир Путин
Перед этим глава государства заявил о том, что надо обеспечить стабильные правила инвестирования и меры для уменьшения рисков инвесторов.
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