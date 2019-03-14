Путин назвал бизнес важнейшим участником реализации нацпроектов

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Путин назвал бизнес важнейшим участником реализации нацпроектов

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Владимир Путин. Фото: © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил о том, что бизнес должен принимать участие в выполнении нацпроектов.

По словам российского лидера, предприниматели являются "непосредственным и важнейшим участником" национальных проектов.

Рассчитываю здесь на наше самое тесное, результативное партнёрство

Владимир Путин

Перед этим глава государства заявил о том, что надо обеспечить стабильные правила инвестирования и меры для уменьшения рисков инвесторов.

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