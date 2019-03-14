Планировали теракт. В Ставропольском крае ликвидировали двух боевиков

Правоохранители выяснили, что сторонники запрещённой организации прибыли из Волгоградской области.

Двух сторонников запрещённой группировки ИГИЛ* ликвидировали в Ставропольском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

Уточняется, что органы ФСБ РФ в ночь на 14 марта получили информацию, что в Шпаковском районе передвигается автомобиль, в котором вооружённые бандиты.

— При попытке правоохранительных органов остановить подозрительный автомобиль лица, находящиеся в машине, открыли огонь из автоматического оружия, применили гранату и попытались скрыться. В ходе боеконтакта двое бандитов нейтрализованы, — сообщили в НАК.

Отмечается, что личности боевиков установлены. Они оба — уроженцы Волгоградской области. Кроме того, правоохранители выяснили, что преступники прибыли в регион, чтобы совершить террористический акт.

На месте ЧП нашли боеприпасы, гранаты и оружие боевиков.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.