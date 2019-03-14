По аналогии с Россией. В Белоруссии прокат новых "Мстителей" начнётся позже

Изначально кинолента должна была выйти в прокат 25 апреля, но теперь фильм выйдет 29 апреля.

Старт проката четвёртого фильма "Мстители" в Белоруссии также отложили на четыре дня. Теперь фильм, как и в России, выйдет 29 апреля. Изначально прокат в обеих странах был запланирован на 25 апреля. Об изменениях в расписании сообщила сеть кинотеатров Silver Screen.

О переносе даты премьеры в России стало известно ещё в начале марта. Тогда кинотеатры оповестило WDSSPR — представительство компаний Sony и Disney в стране.

Чем именно вызваны изменения — неизвестно. Представители компании Disney в России не комментируют перенос даты премьеры фильма.