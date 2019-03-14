Москвичей предупредили об опасном ветре в пятницу

Синоптики предупредили жителей столицы о сильном ветре. Они объявили, что завтра в Московском регионе будет действовать жёлтый уровень опасности. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Отмечается, что период предупреждения для Московского региона начнётся в пятницу 15 марта в девять часов утра. Жёлтый уровень потенциально опасной погоды продержится в городе и области порядка 12 часов.

Согласно прогностической карте, размещённой на сайте ведомства, мощные порывы ветра ожидаются и в Костромской области. В остальных регионах центральной части России подобные погодные явления не предвидятся.