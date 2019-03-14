Путин ждёт, что банки и застройщики будут слаженно работать через эскроу-счета

Глава государства отметил, что это необходимо для того, чтобы наращивать темпы строительства жилья.

Президент России Владимир Путин ждёт, что банки и застройщики будут слаженно работать по новому механизму финансирования строительства. Об этом глава государства заявил, выступая на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), трансляцию вёл Лайф.

По его словам, это необходимо для того, чтобы наращивать темпы строительства жилья.

Путин отметил, что важное значение в этом процессе имеет чёткое, прозрачное взаимодействие банков и компаний, создание стимулов для банков кредитовать стройку.