Канадского журналиста не пустили на Украину из-за посещения Крыма

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Канадского журналиста не пустили на Украину из-за посещения Крыма

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Фото: ©РИА Новости/Александр Полегенько

Теперь он не сможет посещать Незалежную в течение трёх лет. В Киеве отказались говорить, представителем какого СМИ является "нарушитель".

Канадского журналиста с паспортом РФ не пустили на Украину из-за того, что он посещал Крым. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Незалежной Олег Слободян.

Во время беседы с пограничниками журналист рассказал, что посещал Крым. Теперь он не сможет посещать Незалежную в течение трёх лет. В Киеве отказались говорить, представителем какого СМИ является "нарушитель", однако подчеркнули, что речь идёт о телеканале.

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