В России начали продавать билеты на плацкарт "из будущего"

Билеты в обновлённый вагон можно приобрести уже сейчас. Цена на них, по сравнению с прежними вагонами, не изменилась.

В России стартовали продажи билетов в новый плацкартный вагон, который будет курсировать по направлениям Ростов-на-Дону — Москва и Анапа — Москва.

— В первый рейс с пассажирами он отправится из Ростова-на-Дону в Москву 18 марта, а из Москвы — 19 марта в Анапу, — сообщает пресс-служба РЖД.

В компании утверждают, что пассажирам предоставят "новый уровень комфорта" за те же деньги. "Новый уровень" заключается в организации пространства с помощью индивидуальных шторок, диванах с подголовниками, электрических розетках и USB-портах. Кроме того, вагоны "из будущего" оборудованы фильтрами с подачей горячей и холодной воды, душем и феном.

Ранее генеральный директор РЖД Олег Белозёров анонсировал создание на базе общих и плацкартных вагонов новых, капсульного типа, в которых будут установлены даже вендинговые автоматы.