Никаких ночных смен! Врачи рассказали, к чему приведёт нерегулярный сон

Так, недостаток или отсутствие здорового сна негативно влияет на скорость восстановления клеток мозга.

Сон меньше пяти часов в сутки увеличивает риск заболеть диабетом и может спровоцировать депрессию, а также развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрея Тяжельникова.

Сообщается, что если недосыпать на регулярной основе, то могут появиться сердечно-сосудистые заболевания, диабет, ожирение, головные боли, нарушение когнитивной функции, депрессии, а также ослабнет иммунитет. Кроме того, недостаток или отсутствие здорового сна негативно влияет на скорость восстановления клеток мозга.

Особенную опасность представляет работа в тёмное время суток. Всего одной ночной смены достаточно, чтобы увеличилось кровяное давление. Люди, которые в течение пяти недель не спали по ночам и отдыхали в течение дня, получили нарушение обмена глюкозы в организме, влекущее за собой необратимые изменения метаболизма и приводящие к диабету второго типа и ожирению.